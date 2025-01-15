Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı Avrupa Hedefli

Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ligde şampiyonluk yaşayıp Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

Kadrosuna bu sezon 8 futbolcu katan Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Takımın teknik direktörü Faruk Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin ampute futbolunda çok önemli noktada olduğunu söyledi.

Ligin her geçen sene daha heyecan verici hale geldiğini dile getiren Kuduban, "İnşallah bu sene maç maç Trabzon'a şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz." dedi.

Daha önce Şahinbey Belediyespor Kulübü, Etimesgut Belediyespor ve Ortotek Gaziler ampute futbol takımları tarafından 4 kez EAFF Şampiyonlar Ligi Kupası'nın Türkiye'ye getirildiğini anımsatan Kuduban, hayallerinin bu kupayı 5. kez ülkeye getirmek olduğunu anlattı.

"Engelliler için yaptığımız bir projemiz bu"

Kuduban, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımının çok güzel bir motivasyon yakaladığını aktardı.

Takımın moral ve motivasyonunun yerinde olduğunu ifade eden Kuduban, şöyle devam etti:

"Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç hem Genel Sekreterimiz Fatih Göktaş takıma çok büyük ilgi gösteriyor. Zaten belediye olarak engelliler için yaptığımız bir projemiz bu. Onları hayata kazandırmak, engelli durumlarını hissettirmemek asıl hedefimiz. Aynı zamanda da bir başarı bekliyoruz takımdan, o da gelirse her ikisiyle birlikte güzel bir mesaj vermiş oluruz."

Takımın 6 senedir antrenörlüğünü yapan Kuduban, futbolcularla birlikte büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Kuduban, özellikle Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Ordu'da yaşayan ampute futbol oynayabilecek durumdakilerin, "Acaba yapabilir miyim?" diye "düşünmeden" kendilerine başvurmalarını istedi.

Bölgenin tek ampute takımı

Takımın futbolcusu ve yardımcı antrenörü Saim Güneş de "9 yıldır ampute futbolun içerisindeyiz. Bu yılların getirdiği tecrübeyle süper ligi daha iyi analiz ettik. Ona göre bu sene daha geniş, sağlam ve hedefe kitlenen bir kadro oluşturmaya çalıştık. İyi oyuncular, milli oyuncular topladık. Onların da birbirine adaptasyon süreci var. Oynadıkça daha iyi atlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde bordo-mavili formayı terletmek olduğunu anlatan Güneş, "Karadeniz bölgesinin tek ampute takımı biziz. En büyük hedefimiz şampiyonlar liginde Trabzon'u en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Güneş, bütün Trabzonluları, özellikle de engellileri maçlarını izlemeye davet etti.