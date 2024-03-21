Üye Girişi
Haberler

Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Barosu'na üye bir grup avukat, bugün Trabzon Adalet Sarayı önünde toplanarak Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girerek olaylara karışan 5 Trabzonspor taraftarının tutuklanması ile ilgili sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz

61 AVUKAT TUTUKLAMA KARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Adalet Sarayı önüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakan 61 avukat, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 taraftarın dün tutuklanması kararının hukuka aykırı olduğuna dikkat çektiler.

Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ADLİYEDEN AYRILDILAR

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın önderliğinde sessizce bir süre adliye binası önünde bekleyen avukatlar ardından alkışlar eşliğinde ayrıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Trabzon Hukuk Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title