Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz

Trabzon Barosu'na üye bir grup avukat, bugün Trabzon Adalet Sarayı önünde toplanarak Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girerek olaylara karışan 5 Trabzonspor taraftarının tutuklanması ile ilgili sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

61 AVUKAT TUTUKLAMA KARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Adalet Sarayı önüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakan 61 avukat, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 taraftarın dün tutuklanması kararının hukuka aykırı olduğuna dikkat çektiler.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ADLİYEDEN AYRILDILAR

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın önderliğinde sessizce bir süre adliye binası önünde bekleyen avukatlar ardından alkışlar eşliğinde ayrıldılar.