Toyota Gazoo Racing Finlandiya Rallisi'nde Galibiyet Elde Etti

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, Finlandiya Rallisi'nde yeni bir galibiyet daha elde etti. Elfyn Evans ve Scott Martin, başarılı performanslarıyla birinci oldu. Bu sonuçla Toyota, Markalar Şampiyonası'ndaki liderlik farkını artırdı.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, Finlandiya Rallisi'nde yeni bir galibiyet daha elde etti.

Toyota ralli takımının evi olan Finlandiya'da Elfyn Evans ve co-pilotu Scott Martin, başarılı performansıyla en yakın rakibinin yaklaşık 40 saniye önünde galibiyeti aldı.

2021'deki yüksek performansını tekrarlayan Evans, tüm hafta sonu boyunca GR Yaris Rally1 Hybrid ile iddialı bir sürüş ortaya koydu. Toyota'nın şampiyona lideri pilotu olan yerel kahraman Kalle Rovanpera ile yakın bir mücadele yaşandı. Rovanpera 5 etabın birincisi olurken, harika bir form çıkaran Evans, 10 etapta en iyi zamana imza atmayı başardı. Evans Güç Etabı'nda da en hızlı zamanı elde ederek, Finlandiya'dan 25 puanla ayrıldı.

Bu sonuçların ardından kaza nedeniyle ralliye veda eden Rovanpera, 170 puanla ilk sırada yer almaya devam ediyor. Evans ise, dört yarış kalan 145 puanla takım arkadaşını yakından takip ediyor.

Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid ile yarışan genç pilot Takamoto Katsuta ve co-pilotu Aaron Johnston ise güven veren performansıyla ralliyi üçüncü sırada podyuma çıkarak tamamladı. Toyota adına, TGR-WRT başkanı Akio Toyoda'nın davetiyle yarışan Jari-Matti Latvala ise, 2019'dan bu yana ilk kez kendi ülkesinde yarıştı ve genel klasmanda beşinci olmayı başardı.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, bu sonuçların ardından Markalar Şampiyonası'ndaki liderlik farkını 67 puana çıkardı.

Elfyn Evans

Harika bir hafta sonu geçirdiklerini ifade eden yarış galibi Elfyn Evans, "Burada ikinci kez kazanmak çok özel. Finlandiya rallisi benim favorilerimden biri. Podyumu yarışa gelen Akio Toyoda ve Takamoto Katsuta ile paylaşmak çok özel bir histi. Bu harika yollarda sürüş yapmak büyük bir keyif. Yaris WRC en başından sonuna kadar çok iyiydi ve her zaman güven verdi" diye konuştu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir sonraki yarış, 7-10 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleştirilecek. Akropolis Rallisi, yüksek sıcaklıklar ve kayalıklı dağ yollarıyla pilotlar, otomobiller ve lastikler için zorlu bir mücadeleye daha sahne olacak.

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