TOUR of İstanbul'un üçüncü etabı Arnavutköy'de tamamlandı. Etabı, Team Polti – VisitMalta ekibinden Giovanni Lonardi 02: 24: 31'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Tour Of İstanbul'un 165,7 kilometrelik en uzun etabı olan üçüncü etapta 106 bisikletçi, bugün saat 10.30'da Arnavutköy Belediyesi önünden nötral start aldı. Hava koşulları nedeniyle asıl start 12.10'da verildi ve yarış saat 14.30'da yine Arnavutköy Belediyesi önünde sona erdi. Zorlu geçen etabı, Team Polti - VisitMalta ekibinden Giovanni Lonardi 02: 24: 31'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak etabın galibi oldu. İkinciliği TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere elde ederken, üçüncü sırayı Tarteletto – Isorex takımından Timothy Dupont aldı.

Zorlu hava koşullarının yanı sıra Arnavutköy'ün engebeli parkuru, tırmanışlar ve teknik inişlerle etabın temposunu sürekli yukarı taşıdı. Bisikletçiler, 64,9. kilometredeki 3'üncü kategori tırmanış priminde yeşil mayo için kıyasıya bir mücadele ortaya koyarken, 80,8. kilometredeki sprint kapısında da aynı rekabet sürdü. Bu iki kapı, genel klasmanda dengeleri değiştiren kritik anlara sahne oldu. 165,7 kilometrelik etabı Arnavutköy Belediyesi önünde tamamlayan bisikletçiler hem fiziksel dayanıklılığın hem de stratejik zekanın öne çıktığı unutulmaz bir mücadele ortaya koydu.

LİDER FORMALAR EL DEĞİŞTİRMEDİ

Arnavutköy etabının ardından lider formalar ödül töreninde sahiplerini buldu. Etabı başarılı bir performansla tamamlayan Mauro Cuylits, dünkü başarısını sürdürerek turuncu (genel klasman), mavi (en iyi sprinter) ve beyaz (en iyi genç sporcu) formaları korurken, Robbe Claeys de yeşil (en iyi tırmanışçı) formayı elinde tutarak mücadelesini sürdürdü. Lider formalar, Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Umut Karagöz, Arnavutköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Gündem ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz tarafından takdim edildi.

MUTLU ERÇEVİK: GÜVENLİK HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE ÖNCELİĞİMİZ OLDU

Yarışla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tour of İstanbul Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, "Nötral bölümün ardından yağış şiddetini artırmaya başladı ve yol oldukça kaygan bir hal aldı. 24 kilometre boyunca yağmurun dinmesini bekledik ama yağış devam edince, sporcular için risk oluşturduğu için yokuş primine kadar yarışı nötralize etme kararı aldık. Yokuş priminden yaklaşık 15 kilometre önce yağmur dindi ve asfalt kurudu. Ancak son 25 kilometrede yağış yeniden şiddetlendi. Özellikle son bölümde inişler ve keskin sağ ve sol dönüşler büyük risk oluşturduğu için 5 km kala genel klasman için zaman alma yönünde karar verdik. Genel klasman süreleri alındıktan sonra, isteyen sporcuların etap galibiyeti için bonifikasyon primi olmadan mücadele etmelerine izin verdik. Bu karar sayesinde yarış kazasız şekilde tamamlandı. Güvenlik her zaman olduğu gibi bugün de önceliğimiz oldu. Herkesin ve takımların memnun kalması, böylesine zorlu bir günde tehlike yaşamadan bitişe ulaşmamızı sağladı" dedi.

Öte yandan Tour of İstanbul'un final etabı, yarın saat 08.30'da Fatih'te Vatan Caddesi'nden başlayacak olan 94,3 kilometrelik parkurda koşulacak ve yine aynı noktada saat 10.30'da sona erecek.