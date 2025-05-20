Tottenham ile Manchester United Avrupa Ligi Finalinde Buluşuyor!

Tottenham ile Manchester United Avrupa Ligi Finalinde Buluşuyor!
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UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın San Mames stadyumunda karşı karşıya gelecek. Maç, yarın saat 22.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiltere'nin iki köklü kulübü, Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu dev mücadele, yarın saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Finalin adresi, İspanya'nın ikonik stadyumlarından San Mames. Futbol tarihine geçmesi beklenen bu heyecan dolu karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zorlu bir sezonun ardından finale yükselen iki dev kulüp, hem Avrupa zaferi hem de sezonu kupayla tamamlama hedefiyle sahaya çıkacak. Bu kritik karşılaşma, yarın saat 22.00'de TRT 1'de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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