Tottenham Hotspur, Randal Kolo Muani'yi Kiraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşma sağlanan oyuncunun 39 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Paris Saint-Germainli oyuncuyla anlaşma sağlandığı, çalışma izni verilmesi halinde 26 yaşındaki yıldızın 39 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık olarak geçiren Muani, ligde 16 maçta 8 gol attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorum sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.