Tottenham'da Igor Tudor dönemi

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Teknik Direktör Thomas Frank ile yollarını ayırdıktan sonra Hırvat teknik adam Igor Tudor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Tudor, kariyerinde Türkiye'de Galatasaray ve Karabükspor'un yanı sıra birçok Avrupa kulübünde görev yaptı.

Kariyerinde Türkiye'de Galatasaray ve Karabükspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam ayrıca Hajduk Split, PAOK, Udinese, Verona, Marsilya, Lazio ve son olarak da Juventus'ta görev yaptı.

Igor Tudor, Juventus döneminde 24 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1,58 puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Haberler.com

