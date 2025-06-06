Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi sona erdi

Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi sona erdi
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Tottenham, kulübe 41 yıl sonra UEFA şampiyonluğunu getiren teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine, ligi 17. sırada bitirmesinin ardından son verildi.

Tottenham Hotspur, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek 41 yıl sonra Avrupa'da kupa kazandı.

TOTTENHAM, POSTECOGLOU'YU GÖNDERDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine son verildi. Tottenham Kulübü, takım performansının gözden geçirilmesi ve kapsamlı değerlendirmelerin ardından Postecoglou ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi sona erdiAnge Postecoglou

UEFA'DA ŞAMPİYONLUK, LİGDE HAYAL KIRIKLIĞI

Daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos ve Celtic'i çalıştıran 59 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı çalıştırıcı, Haziran 2023'te Tottenham'ın başına geçti. Postecoglou yönetiminde geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Tottenham, Premier Lig'de ise beklenen sonuçları alamadı.

Premier Lig'de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Tottenham, 38 puan topladığı sezonu düşme hattının üstünde 17. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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