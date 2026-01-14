Haberler

Tottenham, Atletico Madrid'den Conor Gallagher'ı transfer etti

Güncelleme:
Tottenham, Atletico Madrid'den Conor Gallagher'ı 35 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer etti. 25 yaşındaki futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

İngiltere ekibi Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid takımından orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 35 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Daha önce altyapısında yetiştiği Chelsea'de forma giyen Gallagher, 2024'te 33 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Atletico Madrid'de 77 maçta görev yapan İngiliz milli oyuncu, 7 gol kaydetti.

