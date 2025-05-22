Tottenham, Avrupa Ligi'nde Şampiyon Oldu

(ANKARA) - Tottenham, Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi final maçında Tottenham Hotspur ve Manchester United karşı karşıya geldi. İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda saat 22.00'de oynanan mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Tottenham, 42. dakikada Brennan Johnson'un attığı golle Manchester United karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı, Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Tottenham, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.