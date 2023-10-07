Tottenham, 10 kişiyle zirveye yürüdü! Luton Town'u devirip Premier Lig'de liderliğe yükseldiler
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10 kişi kaldığı karşılaşmada Tottenham, deplasmanda Luton Town'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Premier Lig'de liderliğe yükseldi.
Luton Town ile Tottenham, Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tottenham tek golle kazandı.
10 KİŞİYLE GELEN ZAFER
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mickey van de Ven attı. Konuk ekipte 45. dakikada ise Yves Bissouma kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
TOTTENHAM LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla Tottenham, 8 haftanın sonunda 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Premier Lig'de liderliğe yükseldi.
Kaynak: Haberler.com / Spor