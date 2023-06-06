TOSFED mobil eğitim simülatörü depremzede çocukları eğlendirdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun mobil eğitim simülatörü, depremzede çocukların yüzünü güldürdü. Adıyaman K-1 konteyner kentte kurulan tırda bulunan simülatörler ile çocuklar sürüş deneyimi yaşadı ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendi. TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ve Milli Sporcu Ayhancan Güven, çocukların bu eğlencelerine ortak oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun mobil eğitim simülatörü depremzede çocukların yüzünü güldürdü

ADIYAMAN Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun mobil eğitim simülatörü depremzede çocukları eğlendirdi.

Adıyaman K-1 konteyner kentte mobil eğitim simülatör tırı kuruldu. Depremin etkilediği 8 ili dolayan tırın 9'uncu durağı Adıyaman oldu. Bu güne kadar 5 bin çocuğa ulaşan tır, Adıyaman'ın ardından Malatya ve Elazığ'a uğrayacak. Kurulan tırda bulunan simülatörler ile çocuklar sürüş deneyimi yaşadı. TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ve Milli Sporcu Ayhancan Güven, çocukların bu eğlencelerine ortak oldu. Çocuklar sadece sürüş deneyimi yaşamadı. Aynı zamanda çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenerek, 10 bin çocuğa kitap dağıtıldı.

Milli Sporcu Ayhancan Güven, depremzede çocukları mutlu etmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, "Simülasyonda, araç sürme fırsatları buluyorlar. Motor sporlarının aslıda ilk adımı. Böyle günlerde böyle yaptırabiliyor olmak, destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Umarım depremzede çocukların bu şekilde kafaları dağılıyordur" dedi. TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ise, "Adıyaman bizim dokuzuncu durağımız. Kahramanmaraş ile başladık. Bu gün Adıyaman'dayız. Üç gün boyunca Adıyaman'da olacağız. Elazığ ve Malatya ile turumuzu bitireceğiz" dedi.