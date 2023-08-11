Torreira ve Angelino Kayserispor maçında oynayabilir durumda

Torreira ve Angelino oynayabilir durumda

Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

TORREIRA VE ANGELINO OYNAYABİLİR DURUMDA

Sarı-kırmızılı ekipte Kayserispor maçı öncesi iki oyuncunun durumu netlik kazandı. Gıda zehirlenmesi nedeniyle Ljubljana maçında oynamayan Lucas Torreira ile hafif sakatlığı olduğu için riske edilmeyen Angelino, bu zorlu mücadeleye yetişecek. Sezon başı hazırlık döneminin ilk hazırlık maçında Hull City ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Lucas Torreira, yaklaşık 1 aydır tedavi süreci yaşıyordu. Ljubljana maçı öncesi yapılan antrenmanda kendisini kötü hisseden ve kulüp doktoru Yener İnce'ye durumu belirten Uruguaylı oyuncu, karşılaşmada riske edilmedi. Tecrübeli ismin Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada Okan Buruk'un görev vermesi halinde oynaması bekleniyor. Olimpia Ljubljana karşılaşmasında riske edilmeyen bir diğer isim olan Angelino'nun da tedavisinin tamamlandığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu."