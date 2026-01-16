Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama
Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceği yeniden gündeme geldi. Uruguaylı orta saha oyuncusu için Brezilya'dan bir kulübün devreye girdiği belirtilirken, Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
BREZİLYA KULÜBÜ MAAŞINI EŞİTLEMEYE HAZIR
Pablo Bentancur, Brezilya'dan bir kulübün Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için ciddi çaba sarf ettiğini söyledi. Bentancur, kulüpler arasında resmi mesajlaşmaların sürdüğünü ve transfer sürecinin temas halinde ilerlediğini ifade etti.
"MOTİVASYONU KAYBETTİ, EVİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR"
Menajer Bentancur, Torreira'nın durumuna dair çarpıcı bir ayrıntı da paylaştı. Tecrübeli menajer, "Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor" dedi. Bentancur ayrıca, oyuncunun bütçesel anlamda da iyi bir birikim yaptığını vurguladı.
TRANSFERDE GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE
Galatasaray'la sözleşmesi devam eden Torreira'nın, ailesine ve evine daha yakın bir seçenek aradığı belirtildi. Sürecin, önümüzdeki günlerde kulüpler arası görüşmelerin seyrine göre netlik kazanması bekleniyor.