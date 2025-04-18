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Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı

Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
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Galatasaray'ı Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Lucas Torreira, Süper Lig kariyerinde ilk kez kafa golü atmayı başardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılıların yıldızlarından Lucas Torreira, bu karşılaşmada attığı golle kariyerinde bir ilki yaşadı.

SÜPER LİG'DEKİ İLK KAFA GOLÜ

Galatasaray, Lucas Torreira ile 29. dakikada Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi. Uruguaylı yıldız futbolcu, böylece Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü atmış oldu.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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