Toroslar Belediyesi, hentbolda 1'inci lige yükseldi

KADINLAR Hentbol 2'nci Lig şampiyonu olan Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, adını 1'inci lige yazdırdı.

Hentbol Kadınlar 2'nci Lig dörtlü final müsabakaları, 24-26 Nisan tarihleri arasında Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı. Üç gün süren zorlu maraton boyunca sahada üstün bir oyun sergileyen Toroslar ekibi, oynadığı üç karşılaşmanın tamamını kazanarak turnuvayı namağlup tamamladı. Toroslar'ın melekleri, dörtlü finalin son karşılaşmasında Şanlıurfa temsilcisi Güneşin Çocukları Spor Kulübü'nü 33-18 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyon oldu ve 1'inci lige yükseldi.

Final etabını 12 puanla zirvede bitiren Toroslar temsilcisi, sadece sonuçlarıyla değil, sahadaki disiplinli ve etkili oyunuyla da dikkat çekti. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Çoban ve teknik ekibin desteği ile antrenör Ayşe Minik yönetiminde sahaya çıkan sporcular, turnuva boyunca mücadele gücü, takım ruhu ve oyun disipliniyle rakiplerine adeta göz açtırmadı. Sezon boyunca verilen emek, yapılan antrenmanlar ve kat edilen uzun yollar bu büyük başarıyla taçlandı.

BAŞKAN YILDIZ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da bu tarihi anlarda takımı yalnız bırakmadı. Tribünden müsabakaları takip eden Başkan Yıldız, şampiyonluk sevincine ortak oldu. Şampiyonluk kupası, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız tarafından takım kaptanı Nurçin Kocaman'a takdim edildi. Ardından sporcular madalyalarını tek tek alarak büyük sevinç yaşadı. Başkan Abdurrahman Yıldız, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, elde edilen başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Yıldız, "Dörtlü final etabını başarıyla tamamlayarak 2'nci lig şampiyonu olan Kadın Hentbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin özverisi ve kulübümüzün kararlı çalışmaları bu başarıyı getirdi. Mersinimizin ve Toroslarımızın gururu oldular. 1'inci ligde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek başarılar elde edeceklerine ve Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU ZİRVEYE TAŞINDI

Sezon boyunca verilen emeğin karşılığı, kupayla birlikte büyük bir coşkuya dönüştü. Şampiyonluk sevinci hem sahada hem tribünlerde doyasıya kutlandı.

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü ile birlikte Güneşin Çocukları Spor Kulübü de Kadınlar Hentbol 1'inci Ligi'ne yükselen takımlar arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı