Torku Şekerspor'dan 2 altın madalya

Torku Şekerspor Güreş Takımı, 2 sporcu ile gittiği Samsun'dan 2 Türkiye Şampiyonluğu ile dönmeyi başardı. 2 sıklette müsabakaya katılan Torku Şekerspor, Konya'ya 2 altın madalya ile döndü.

Amatör imkanlarla profesyonel bir çalışma ortaya koyan Torku Şekerspor yönetimi, genç sporcularla çıktığı yolda emin adımlarla başarıları elde etmeye devam ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2023 faaliyet programı çerçevesinde, 3-5 Nisan tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na 55 ilde yaklaşık 750 sporcu katıldı. 4 ayrı minderde dereceye girmek için verilen mücadeleler büyük çekişmeye sahne oldu. Şampiyonada 51 kilogramda mindere çıkan Torku Şekerspor'dan Ömer Altaş, finalde Kayseri Şekerspor'dan Denizhan Uğur'u mağlup ederek Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanırken, 60 kilogramda Halil Çınar, Osmaniye GSK'den Kemal Şahbaz'ı puan vermeden yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı, aynı zamanda Torku Şekerspor Fahri Başkanı Ramazan Erkoyuncu, ata sporu güreşte gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Kulübümüzde genç sporcularımızla mücadele ediyoruz. Gençlerimiz azimle çalışıyor ve başarıları da haklı olarak elde ediyor. Amacımız faal olduğumuz güreş, bisiklet ve bedensel engelliler badminton branşlarında sporcularımızın milli takımda yer almalarına katkıda bulunarak ülkemize de madalyalar kazandırmaktır" dedi.

Samsun'dan 2 altın madalya kazanarak döndüklerini ifade eden Konya Torku Şekerspor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam da, "Yakın zamanda faaliyete başladığımız güreş branşında gençlere yaptığımız yatırımlar madalya olarak dönüyor. Samsun'da 2 sporcumuz da Türkiye Şampiyonu oldu. Ömer ve Halil, kendi sıkletlerinde altın madalya kazandı. Bizlere her zaman destek veren PANKOBİRLİK Genel Başkanımız Ramazan Erkoyuncu'ya teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışan antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Amatör branşlarda, profesyonel bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA