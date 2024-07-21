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Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı

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Dünya Superbike Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya etabında ikinci yarışı da kazandı ve üst üste 10. zaferine imza atarak liderliğini devam ettirdi. Elde ettiği zaferi arkadaşıyla kısa bir süre tavla oynayarak kutlayan Toprak, daha sonra Türk bayrağıyla tur attı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ikinci yarışı da kazandı ve üst üste 10. zaferine imza atarak liderliğini sürdürdü.

ÇEKYA'DAKİ 3 YARIŞI DA KAZANDI

Çekya'nın Most kentinde 4 bin 212 metre uzunluğundaki Autodrom Most Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun son yarışlarında Toprak Razgatlıoğlu, ilk önce superpole yarışına çıktı. Superpoole yarışını kazanan Red Bull sporcusu Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. durağının son yarışında da bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Çekya'daki üç yarışı da kazanan ROKiT BMW Motorrad pilotu Toprak, superpole yarışlarıyla birlikte üst üste 10. kez birinci oldu. Yarışı İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, vatandaşı Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi.

ZAFERİNİ TAVLA OYNAYARAK KUTLADI

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak büyük başarı elde etti. Yarışın ardından arkadaşıyla kısa süre tavla oynayarak zaferini kutlayan milli sporcu, daha sonra motosikletine binerek Türk bayrağıyla tur attı.

SIRADAKİ DURAĞI PORTEKİZ

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 303 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 239 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı. Sezonun 7. ayağı Portekiz'de 9-11 Ağustos'ta koşulacak. Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanırsa üst üste 11'inci zaferini yaşayacak ve Jonathan Rea ile Alvaro Bautista'ya ait rekora ortak olacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Toprak Razgatlıoğlu Motosiklet Spor Haberler

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Yorumlar (5)

hüseyin cesur:

helal olsun

18
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Ebu Huzeyfe:

Tebrikler

7
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Ahmet null:

Çok yetenekli adeta motorsikleti ile bütünleşiyor

6
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Erdal Altinova:

Yolun açık olsun Gurur duyuyoruz seninle

1
0
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Musa Duz:

tebrikler kardeşim ,daha nice başarılara imza atman dileğiyle

0
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