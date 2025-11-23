Toprak Razgatlıoğlu'na Emek Veren Öğretmeni Anlatıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Serdar Esen, Toprak'ın yeteneği ve arkadaş ilişkileri ile her zaman ön planda bir öğrenci olduğunu belirterek, "Liderlik vasfı da vardı. Daha o dönemlerde büyük bir sporcu olacağını belli ediyordu." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının yedinci haberinde, onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan ve dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da beden eğitimi öğretmenliğini yapan Serdar Esen'in hatıralarına yer verildi.

Emekli olduktan sonra Alanya Belediyespor Kulübü Müdürlüğü görevini üstlenen Esen, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile 2011 yılında görev yaptığı okulda tanıştığını söyledi.

O dönem aynı zamanda okulun voleybol takımlarının antrenörlüğünü yaptığını anlatan Esen, 15 yaşındayken tanıdığı Toprak Razgatlıoğlu'nun uzun yıllar beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirtti.

Esen, Toprak'ın okulun çok sevilen öğrencilerinden biri olduğunu dile getirerek, "Yeteneği, arkadaş ilişkileri ile her zaman ön planda olan bir öğrenciydi. Bunun yanında liderlik vasfı da vardı. Daha o dönemlerde büyük bir sporcu olacağını belli ediyordu." dedi.

Toprak ile beden eğitimi derslerinde çok güzel faaliyetler yaptıklarını anlatan Esen, milli sporcunun okul içi ve okul dışı faaliyetlere katılımının da çok iyi olduğunu kaydetti.

Spora adanmış bir hayat süren Esen, Toprak'ın başarılarıyla gurur duyduklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Esen, şunları söyledi:

"Neşeliydi, çok sevilirdi. Sadece beden eğitimi değil diğer branş öğretmenleri tarafından da çok seviliyordu. Daha çok sportif başarısıyla öne çıkan bir öğrenciydi. Arkadaşlarını, öğretmenlerini kıramazdı. Rahmetli babası yakın arkadaşımdı. Toprak, okulumuzda bazen gösteriler de yapardı. Parmakla gösterilen kaliteli bir genç olacağı o zaman belliydi ve bu şekilde oldu. Kalbinin temizliğinin başarılarına yansıdığını düşünüyorum."

"Sadece Alanya'nın değil Türkiye'nin gururu oldu"

Motosiklet Federasyonunun umut ve gelecek vadeden bir sporcu olduğu için Toprak'a kariyer anlamında destek verdiğini de dile getiren Esen, Toprak'ın hedefleri olan bir sporcu olduğunu her zaman gördüklerini ifade etti.

Toprak'ın başarılı olacağına babasının, ağabeyinin ve kendisinde de inandığını belirten Esen, "Toprak'ın başarı sürecini çok hızlı bir şekilde gözümün önünden geçiriyorum, nereden nereye geldi dersek, artık o bir dünya yıldızı, çok başarılı bir sporcu. Sadece Alanya'nın değil Türkiye'nin gurur duyduğu bir sporcu oldu. Çok enteresandır, mütevazılığı hiçbir zaman değişmedi. Alanya'ya geldiği zaman beni, arkadaşlarını arar, oturur çay, kahve içeriz hatta Efeler Ligi'nde menajerliğini yaptığım takımımıza ziyarete gelir, bizimle voleybol oynar. Bu arada plaj voleybolunu da çok sever, yazları oynarız. Onu seven voleybolcu ağabeylerimizle de zaman geçirir." diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu'nda emeği bulunan bir öğretmen olmasının çok değerli olduğunu ifade eden Esen, ülkede bu tarz sporcuların çıkmasının sadece Alanya için değil ülke için de çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Başarı hikayelerinin ortak paydası olmak çok güzel"

A Milli Takım'da oynayan voleybolcu Doğukan Ulu'nun da kendi öğrencisi olduğunu anlatan Esen, "Doğukan şu an Galatasaray Spor Kulübü'nde forma giyiyor hatta Efeler Ligi'nde de rakibimiz oluyor. Alanya'mızdan çok kaliteli ve değerli gençlerin çıkması, bizlerin de onlara temas etmesi, bu hikayelerinde ortak paydada buluşmak beni çok mutlu ediyor. Başarı hikayelerinin ortak paydası olmak çok güzel. Onları bu şekilde görmek, televizyonlarda izlemek bizleri mutlu ediyor. Alanya'mızdan, Türkiye'mizden milli takımımıza, vatana, millete faydalı bu tarz gençlerin çıkmasının devam etmesini diliyorum. Toprak'ın da başarılarının devamını diliyorum. Onunla gurur duyuyoruz. Bizlere ilkleri yaşatıyor. MotoGP'de 7 numara giymesi, doğduğu Alanya ile bağlantısını gösteriyor. Duygusal olarak bizleri Alanya ve Antalya'yı mutlu ediyor. Bunu düşünmesi güzel." değerlendirmesinde bulundu.