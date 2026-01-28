Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Sepang Pisti'nde MotoGP testine çıkıyor

Toprak Razgatlıoğlu, Sepang Pisti'nde MotoGP testine çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MotoGP sezonu öncesi test süreci, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Malezya'daki Sepang Pisti'nde gerçekleştirilecek. Üç kez Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezona Pramac Racing ile başlayacak ve motosikletiyle uyumunu artırmayı hedefleyecek.

MOTOGP sezonu öncesi test süreci, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek. 3 kez Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da sezon öncesi testlerde piste çıkacak.

Sepang'daki testlerin ardından sezon öncesi hazırlıkları devam edecek Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonu öncesinde motosikletiyle uyumunu artırmaya ve yarış temposunu geliştirmeye odaklanacak.

RAZGATLIOĞLU İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerine Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile başlıyor. İtalya'nın Siena kentinde gerçekleştirilen lansmanla birlikte Pramac Yamaha'nın 2026 sezonunda kullanacağı yeni motosiklet ve renk düzeni ilk kez tanıtıldı. Razgatlıoğlu, MotoGP'de 07 numarayla yarışacak. Üç Dünya Superbike Şampiyonluğu'nun ardından MotoGP'ye adım atan Razgatlıoğlu, bu test süreciyle birlikte motor sporlarının zirvesindeki yeni yolculuğunda önemli bir eşiği daha geride bırakmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler