Toprak Razgatlıoğlu, Sepang Pisti'nde MotoGP testine çıkıyor

MOTOGP sezonu öncesi test süreci, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek. 3 kez Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da sezon öncesi testlerde piste çıkacak.

Sepang'daki testlerin ardından sezon öncesi hazırlıkları devam edecek Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonu öncesinde motosikletiyle uyumunu artırmaya ve yarış temposunu geliştirmeye odaklanacak.

RAZGATLIOĞLU İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerine Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile başlıyor. İtalya'nın Siena kentinde gerçekleştirilen lansmanla birlikte Pramac Yamaha'nın 2026 sezonunda kullanacağı yeni motosiklet ve renk düzeni ilk kez tanıtıldı. Razgatlıoğlu, MotoGP'de 07 numarayla yarışacak. Üç Dünya Superbike Şampiyonluğu'nun ardından MotoGP'ye adım atan Razgatlıoğlu, bu test süreciyle birlikte motor sporlarının zirvesindeki yeni yolculuğunda önemli bir eşiği daha geride bırakmaya hazırlanıyor.