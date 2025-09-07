Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 11. Zaferini Elde Etti

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 11. Zaferini Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabında ikinci ana yarışı kazanarak 11. zaferine ulaştı. Bu başarıyla birlikte, üç farklı pistte çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa etabındaki ikinci ana yarışında da damalı bayrağı ilk sırada geçti. Razgatlıoğlu, Magny-Cours'ta 11'inci zaferine ulaşarak 3 ayrı pistte çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 9'uncu durağı olan Fransa etabının ikinci günü sona erdi. Fransa'da Superpole ve ikinci gün ana yarışını kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu galibiyetle birlikte 469 puanla genel klasmandaki liderliğini de korudu. Fransa yarışında ikinci sırayı Nicolo Bulega alırken, Alex Lowes ise 3'üncü sıranın sahibi oldu. Milli sporcu, en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile puan farkını 39'ya çıkardı. Toprak bu sonuçla birlikte bu sezon üst üste 12'inci kez damalı bayrağı ilk kez gören isim oldu.

Öte yandan Fransa'daki ikinci ana yarışta bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da piste çıktı. Sofuoğlu, mücadeleyi 17'nci sırada tamamladı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NDAN BİR İLK

Magny-Cours'ta 11'inci zaferini elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Most (10), Donnington Park (12) ve Magny-Cours (11) olmak üzere 3 pistte de çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi

Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
Husiler'den İsrail'deki Ramon Havalimanı'na saldırı! Dumanlar yükseldi

İsrail'i şok eden saldırı o ülkeden geldi!
Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sını görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı

Sümbül Ağa'yı görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.