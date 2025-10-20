Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Şampiyonası'nı Üçüncü Kez Kazandı

DÜNYA Superbike Şampiyonası'nda sezonu zirvede tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü. Üçüncü kez dünya şampiyonluğu unvanını kazanan sporcu için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde görkemli bir karşılama düzenlendi.

Razgatlıoğlu'nu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Supersport'ta sezonu ikinci bitiren Can Öncü ve milli sporcu Deniz Öncü eşlik etti. Terminalde TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, başkan vekili Ogün Baysan ve çok sayıda sporsever hazır bulundu. Razgatlıoğlu kupasıyla beraber objektiflere poz verdi. Karşılama töreninin ardından şampiyon motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hedefi olan şampiyonluğu kazandığını belirten Toprak Razgatlıoğlu, "Sezona çok iyi başlayamamıştık ama her geçen hafta kendimizi geliştirdik. Sonunda hedefimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık. 1 numara kullanmaya başladıktan sonra her şeyin yolunda gideceğini zannetmiyordum ama sonunda 1 numarayla da şampiyonluğu elde ettik. Şanssızlığımızı kırmış da olduk" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK EMEK VAR'

Şampiyonluğun sadece kendi başarısı olmadığını vurgulayan Razgatlıoğlu, "Sadece motosikletin üzerinde bizi görüyorsunuz ama arka tarafta çok büyük bir emek var. Bu tamamen takım çalışmasıydı. Bu bizim dünya şampiyonluğumuz. Bu ünvanı hep birlikte kazandık" dedi.

'SAKİN KALARAK SADECE YARIŞA ODAKLANDIK'

Son hafta sonunun büyük stresle geçtiğini belirten Toprak, "Kısa yarışta rakibimizin bize çarpması sonucu yarış dışında kaldık. Sakin kalarak sadece yarışa odaklandık. Şampiyon olmak için ilk 10'da bitirmemiz gerekiyordu. Podyumda bitirdik ancak en büyük hedefimiz dünya şampiyonluğuydu" diye konuştu.

'KENAN AĞABEYİN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK'

Kazandığı şampiyonlukta Kenan Sofuoğlu'nun rehberliğine özel bir parantez açan milli motosikletçi, "Kenan ağabeyin de üzerimizde çok büyük emeği var. Ona çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonluğunu elde ederek onun verdiği mücadelenin karşılığını vermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

'MOTOGP'DE HEDEFİM 2027'

Gelecek sezon MotoGP'ye geçiş yapacak olan milli sporcu, yeni döneme dair planlarını da paylaştı. Razgatlıoğlu, "Her zaman en büyük hayalim bir gün dünya şampiyonu olmaktı. Sadece 1 şampiyonluk hayali kurmuştum ama Allah 3 kez nasip etti. Bunun için çok mutluyum. MotoGP'ye dünya şampiyonu olarak geçmek çok önemliydi. MotoGP'ye daha güçlü ve motive bir şekilde gidiyorum. Gelecek sene bizim için daha zorlu olacak. Şu anki yarıştığımdan farklı bir motosiklete bineceğim. Buna alışma sürecim olacak. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Sizlerin desteğiyle bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Bizim için ilk sene çok önemli ama en büyük hedefim 2027. Her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum. İnşallah orada da başarı elde ederim. MotoGP'ye gitmek ayrı bir şey ama orada başarı en büyük hedefim" dedi.

SOFUOĞLU: TOPRAK'IN HİKAYESİ DAHA YENİ BAŞLIYOR

Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, "Toprak'ın başarısını dile getirmek, ülkemizde böyle karşılanması çok önemli. Verdiği mücadele ve aldığı başarıları motor sporları dünyası çok iyi biliyor. Ülkemizde de son 2 yıldır hak ettiği değeri görmeye başladı. Bu da medya mensuplarımızın sayesinde oldu. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'2026'DA DAHA ZORLU BİR SEZON ONU BEKLİYOR'

Toprak'ın önünde yeni bir sayfa açıldığını söyleyen Sofuoğlu, "Çok zorlu bir hafta sonu geçirdik ama sonunda şampiyonlukla Türkiye'ye döndük. Şimdi Toprak'ın önünde MotoGP Dünya Şampiyonası var. 2026'da daha zorlu bir sezon onu bekliyor. Biz, federasyonumuz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız onun yanındayız. Arkamızda böyle bir destek oldukça daha büyük başarılar gelecektir" ifadelerini kullandı.