Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da Podyum Mücadelesi Verecek

Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da Podyum Mücadelesi Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonunda 16-18 Mayıs tarihlerinde Çekya'da yarışmaya hazırlanıyor. Hedefi, podyumda yer almak ve sezon sonunda yeniden şampiyon olmak.

İSTANBUL, -TÜRKİYE'nin en yetenekli milli sporcularından Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK'nın 2025 sezonunda beşinci yarışına çıkıyor. Başarılı pilot, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Çekya'da piste çıkacak.

RAZGATLIOĞLU: ÇEKYA'DA PODYUMLARLA DOLU BİR HAFTA GEÇMESİNİ İSTİYORUM

2025 sezonuna hızlı başlayan başarılı pilot, ROKiT BMW Motorrad takımıyla bu sezon da rekabeti üst seviyeye çıkarmak istiyor. Toprak, yarış hakkında, "Çekya'daki Autodrom Most'ta yarışacağım için heyecanlanıyım. Her yarış hafta sonunda podyum için mücadele etmek en büyük amacımız. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Takımım, mühendislerim, mekanikerlerim ve tüm ekip inanılmaz bir iş çıkarıyor. Onlara sonsuz güveniyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza eminim. Hedefimiz belli, sezon sonunda yeniden şampiyon olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI'NIN 2025 SEZONU, 12 FARKLI PİSTTE 36 YARIŞTAN OLUŞACAK

Toprak'ın yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası, bu yıl 12 farklı pistte toplamda 36 yarıştan oluşacak. 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere hafta sonları toplamda 3 yarış düzenlenecek. Şubat ayında Avustralya'daki Philip Island pistinde başlayan şampiyona, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Çekya'da devam edecek ve Ekim ayında İspanya'daki Jerez pistinde son bulacak.

MOTORSPORLARI TARİHİNE GEÇTİ

Toprak Razgatlıoğlu'nun başarı yolculuğu, 2015 yılında Türkiye Superbike Şampiyonası'nda kazandığı zaferlerle başladı. Kendini sürekli geliştirip tecrübe kazanan başarılı pilot, 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'na adım attı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansıyla adından oldukça söz ettiren Toprak, 2021 ve 2024 sezonlarını şampiyonlukla taçlandırarak Türk motor sporları tarihine geçti. Toprak, bu zaferiyle Türkiye'nin uluslararası motosiklet yarışlarında kazandığı en prestijli şampiyonluklardan birini elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen görüşme başladı
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddia edildi, resmi açıklama geldi

Ön anlaşma yaptı iddiası! Resmi açıklama geldi
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.