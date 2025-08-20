Toprak Ege Özdemir: Hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları

Adana'da atletizm antrenörü olan annesinin yönlendirmesiyle spora başlayan 17 yaşındaki Toprak Ege Özdemir, giydiği milli formayla elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan ve mesleğinde 25 yılı geride bırakan 55 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni ve milli takım antrenörü Nuray Sev, oğlu Toprak Ege Özdemir'i de bu spora yönlendirdi.

Oğlunu küçük yaşlardan itibaren müsabaka ve antrenmanlara götürerek atletizme ilgi duymasını sağlayan Sev, Toprak Ege ile 3 yıl önce çalışmaya başladı. Annesiyle yaptığı antrenmanlarda daha iyi performans sergileyen Toprak Ege, katıldığı organizasyonlarda başarılı dereceler aldı.

Toprak Ege, İzmir'de 15 Haziran'da düzenlenen 20 Yaş Altı şampiyonada 200 metrede birincilik, 100 metrede de ikincilik elde ederek milli takıma girmeye hak kazandı. Milli formayla Romanya'nın Craiova kentinde 13 Temmuz'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'na katılan Toprak Ege, takımıyla 4x100 metre bayrak yarışında bronz madalya aldı.

Toprak Ege, 21 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) de Yağız Celal Delice, Velat Bulut ve Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil'den oluşan Atletizm Erkek Milli Takımı ile katıldığı İsveç bayrak yarışında 1.53.58'lik dereceleriyle gümüş madalya kazanmalarının gurunu yaşadı.

Annesiyle haftanın 4 günü antrenmanlarına devam eden Toprak Ege, milli formayla yeni başarılar elde edebilmek için ter döküyor.

Altın madalya hedefiyle çalışıyor

Adana Fen Lisesi öğrencisi Toprak Ege Özdemir, AA muhabirine, en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyledi.

Annesinin kendisine rol model olduğunu anlatan Toprak Ege, "Annemle çalışmalarımız ilerledikçe anne-oğul ilişkisini kapının dışında bırakmaya başladık. Disiplini sağlamak için böylesi daha doğru." diye konuştu.

Toprak Ege, milli formayla başarılarına yenilerini ekleyebilmek için annesiyle antrenmanlarına devam ettiklerini belirtti.

Ailesinin desteğiyle güzel şeyler başardığını ifade eden Toprak Ege, şöyle konuştu:

"Ailemin desteği benim için çok şey ifade ediyor çünkü onlar olmasa burada olamazdım. Tüm yarışlarımda hepsi arkamda oldular. Hedeflerim doğrultusunda ilk olarak 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Yaş Altı Atletizm Dünya Şampiyonası'nda iyi bir derece yapmak istiyorum. Daha büyük hedeflerim ise dünya ve Avrupa şampiyonlukları. Ülkemizin bayrağını en tepelerde dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Annemi de gururlandırmak istiyorum."

"En büyük hayalim 2028 Los Angeles Olimpiyatları"

Antrenör Nuray Sev de Toprak Ege'yi diğer sporculardan farklı davranmadığını belirtti.

Anne-oğul ilişkisiyle antrenmanların yapılamayacağını anlatan Sev, "Başlangıçta Toprak Ege'ye, 'Saha disiplininde diğer sporcuların uyduğu kurallar neyse sen de bunlara uymakla yükümlüsün. Bunu başardığımız taktirde hedef başarılara gidebiliriz.' dedim. Yaşı gereği kimi zaman umursamadığı anlar oluyordu. Bir gün antrenmanda sert bir şekilde 'Çık ve banka otur.' diyerek onu grubun içerisinde uzaklaştırdım. Antrenman bitene kadar da bankta oturttum. İkinci kez böyle bir şey yaşanmadı." dedi.

Sev, oğlunu koşarken izlemenin ve sonucunda da şampiyonluklarına şahitlik etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi. Toprak Ege'nin her zaman yanında olacağını belirten Sev, şunları kaydetti:

"Her sporcunun hayali ve kendisini görmeyi arzuladığı en zirve yer olimpiyatlardır. Bir antrenör olarak benim de en büyük hayalim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda onu kürsüde izliyor olmak. İnşallah o hayaller gerçek olacak çünkü hedefler olmazsa biz bu yolda aşama katedemeyiz. Benim en büyük arzum, hayalim ve isteğim bu."