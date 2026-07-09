Tomarza'da yaz spor okulları coşkusu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret ederek spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tomarza'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla devam ediyor. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde gerçekleştirilen yüzme kursları, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde sporcular, yüzme öğrenmenin yanı sıra fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Yaz tatilini sporla değerlendiren çocuklar, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanırken eğlenceli vakit geçirmenin de keyfini yaşıyor.

Program kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ilçedeki spor tesislerinde incelemelerde bulundu. İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kabakcı, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'tan devam eden projeler, tesislerin mevcut durumu ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Sporun toplumun her kesimine ulaşmasının önemine dikkat çeken İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, özveriyle görev yapan ilçe müdürlüğü personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı