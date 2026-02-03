Haberler

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın formasını giyen Tolga Ciğerci, Almanya 3. Lig ekiplerinden Energie Cottbus'a transfer oldu. Deneyimli oyuncu, 3 yıl aradan sonra Almanya'ya geri döndü.

  • Tolga Ciğerci, Almanya 3. Lig takımı Energie Cottbus ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
  • Tolga Ciğerci, 2023'te Hertha Berlin'de oynadıktan sonra 3 yıl aradan sonra Almanya'ya geri döndü.
  • Tolga Ciğerci, kariyerinde 374 maça çıkarak 40 gol attı ve 24 asist yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımda forma giyme başarısı gösteren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, sürpriz bir transfere imza attı.

ALMANYA 3. LİG'E GİTTİ

Temmuz ayından bu yana kulüpsüz olan Tolga Ciğerci, transfer döneminin kapanmasına saatler kala Almanya 3. Lig ekibi Energie Cottbus ile sözleşme imzaladı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Alman kulübü ile 6 aylığına el sıkıştı.

3 YIL SONRA ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ

2023 yılında Hertha Berlin forması giyen Tolga Ciğerci, bu transferle birlikte 3 yıl aradan sonra Almanya'ya geri döndü.

KARİYER VE PERFORMANSI

Wolfsburg altyapısından yetişen Tolga Ciğerci, daha sonrasında formasını giydiği Borussia Mönchengladbach formasıyla adından söz ettirmişti. Kariyerinde toplam 374 maça çıkan Ciğerci, 40 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
