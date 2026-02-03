Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımda forma giyme başarısı gösteren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, sürpriz bir transfere imza attı.

ALMANYA 3. LİG'E GİTTİ

Temmuz ayından bu yana kulüpsüz olan Tolga Ciğerci, transfer döneminin kapanmasına saatler kala Almanya 3. Lig ekibi Energie Cottbus ile sözleşme imzaladı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Alman kulübü ile 6 aylığına el sıkıştı.

3 YIL SONRA ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ

2023 yılında Hertha Berlin forması giyen Tolga Ciğerci, bu transferle birlikte 3 yıl aradan sonra Almanya'ya geri döndü.

KARİYER VE PERFORMANSI

Wolfsburg altyapısından yetişen Tolga Ciğerci, daha sonrasında formasını giydiği Borussia Mönchengladbach formasıyla adından söz ettirmişti. Kariyerinde toplam 374 maça çıkan Ciğerci, 40 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.