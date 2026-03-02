Haberler

TOGÜ'den sağlıklı nesiller için stratejik hamle

TOGÜ'den sağlıklı nesiller için stratejik hamle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta gerçekleştirilen 'Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası' bağımlılıkla mücadelede zihinsel aktivitelerin önemini vurguladı. Yoğun katılımla geçen turnuvada katılımcılar centilmence mücadele etti.

Tokat'ta düzenlenen "Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası" yoğun katılımla gerçekleştirilirken bağımlılıkla mücadelede zihinsel aktivitelerin önemi vurgulandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şubesi, TOGÜ Genç Yeşilay Topluluğu, TOGÜ Satranç Kulübü, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Tokat İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası" 1 Mart 2026 tarihinde Tokat Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından ve üniversite öğrencilerinden yoğun katılımın olduğu turnuvada katılımcılar, centilmence mücadele ederken zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikte bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve üretken yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasında zihinsel aktivitelerin önemi vurgulandı.

Açılış hamlesi dekandan

Turnuvanın açılış hamlesi TOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç tarafından yapıldı. Gün boyu süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren katılımcılara madalyaları üniversite tarafından, ödülleri ise Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından takdim edildi. Etkinlik, öğrenciler ve katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken, Yeşilay Haftası boyunca benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Tanju Özcan'la ilgili yeni gelişme
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Fotoğraf Tel Aviv'den!
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar