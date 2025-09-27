Haberler

Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri Yapıldı

Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri, Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 200 güreşçinin katılımı ile gerçekleştirildi. Orhan Okulu, finalde Serhat Elvan'ı yenerek başpehlivan oldu.

Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri, Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 200 güreşçinin katılımı ile yapıldı.

Başpehlivanlığı finalde Serhat Elvan'ı yenen Orhan Okulu kazandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na altın kemer hediye edildi.

Dereceye girenlere ödülleri Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşlerinin ilkini yapıyoruz. Ali Yücel, dünya ve Türkiye'ye mal olmuş sporculardan bir tanesidir. Dün de oğlu ile görüştüm, kendileri çok sevindiler. Ama ben her şeyin başında şunu söylüyorum, anarken de yaşarken de bu kıymetleri bilmemiz lazım." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Spor
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı

İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.