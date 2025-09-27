Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri Yapıldı

Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri, Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 200 güreşçinin katılımı ile yapıldı.

Başpehlivanlığı finalde Serhat Elvan'ı yenen Orhan Okulu kazandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na altın kemer hediye edildi.

Dereceye girenlere ödülleri Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşlerinin ilkini yapıyoruz. Ali Yücel, dünya ve Türkiye'ye mal olmuş sporculardan bir tanesidir. Dün de oğlu ile görüştüm, kendileri çok sevindiler. Ama ben her şeyin başında şunu söylüyorum, anarken de yaşarken de bu kıymetleri bilmemiz lazım." dedi.