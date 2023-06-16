Tokat Belediye Plevnespor, Teknik Direktör Semih Tokatlı ile Yola Devam Ediyor

Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor, Teknik Direktör Semih Tokatlı ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzaladı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Semih Tokatlı, takımın daha üst ligleri hak ettiğini belirtti.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3'üncü Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor yeni sezonda da teknik direktör Semih Tokatlı ile yoluna devam etme kararı aldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Tokat Belediye Plevnespor Teknik Direktörü Semih Tokatlı ile 2023-2024 sezonunu kapsayan bir yıllık imza atıldı. İmza töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu "Semih hocamızla 2005 yılında şampiyonluk yaşamıştık. Sonrasında başka bir takıma gitmiş, hikayesi yarım kalmıştı. Bu hikayeyi devam ettirelim demiştik. Kendisi Süper Ligden Alanyaspor'dan takımımıza gelmişti. Şampiyonluğu elde ederek yeniden profesyonel lige yükselen futbol takımımız Tokat Belediye Plevnespor'daki başarımızın önemli aktörlerinden biri oldu. Yeni sezonda da hocamızla devam kararı aldık. Kendisine, ekibine biz güveniyoruz. Taraftarlarımızın da güvendiğini biliyoruz. Yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.