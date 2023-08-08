Tokat Belediye Plevnespor Afyonkarahisar'da kampa başladı

Tokat Belediye Plevnespor, sezon başı kampı için Afyonkarahisar'da antrenmanlara başladı. 12 gün sürecek olan kamp boyunca takım, hazırlık maçları da yapacak.

Tokat Belediye Plevnespor, sezon başı kampı için gitti Afyonkarahisar'da antrenmanlara başladı.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Tokat Belediye Plevnespor, 12 gün sürecek olan Afyonkarahisar kampına başladı.

Tokat Belediye Plevnespor Futbol Şubesi Sorumlu Yöneticisi Mehmet Elibol, sabah ve akşam günde iki kez yapılan antrenmanların neşeli ve verimli bir şekilde geçtiğini belirtti.

Elibol, "21 kişilik sporcu kadromuza transfer komitesinin raporu doğrultusunda birkaç sporcu daha katılabilir. Afyon'da birçok takımın kamp yapıyor olması çok büyük bir avantaj. Teknik direktörümüz Semih Tokatlı, burada en az 4 hazırlık maçı yapacaklarını ifade etti. 12 günlük kamp sonunda 2 günlük iznin ardından takımımız Tokat'ta tekrar toplanarak, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerimizde devam edecek." ifadelerini kullandı.