Tokat Belediye Plevne, Ziraat Bankkart karşısında galibiyeti hedefliyor

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, Ziraat Bankkart ile yapacağı maçta galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, Ziraat Bankkart maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Hafta boyunca günde çift antrenman yaptıklarını belirten Altan, "Oyuncularımın antrenmanlardaki performanslarından dolayı çok mutluyum. Zor bir maç olacak. Ziraat Bankkart maçına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Maça gelerek bizi desteklesinler. Taraftarlarımızın desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz." diye konuştu.

Rakiplerinin ligde ilk 4'ü garantilediğini ve şampiyonluk mücadelesi verdiğini aktaran Altan, şunları kaydetti:

"Kaliteli sporculara sahipler, rotasyonu da kuvvetli bir takım. Biz kendi oyunumuzu, özellikle iç sahada yakaladığımız oyun kalitesini en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız. Ligin son 3 haftası, her takım birbirine karşı üstünlük sağlamaya çalışıyor. Her maç final havasında, hazırlıklarımız yoğun ve yorucu. Takım olarak genciz, dinamiğiz. Kalan maçlarda ligde kalmak için bütün eforumuzu sarf edeceğiz."

Tokat temsilcisinin ligin 24. haftasında yarın evinde Ziraat Bankkart ile yapacağı maç, saat 16.00'da başlayacak.

Bu maç öncesinde Tokat Belediye Plevne'nin 8 galibiyeti ve 24 puanı bulunuyor.