Haberler

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı Haber Videosunu İzle
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağır Siklet Power Slap şampiyonu Hawaiian, ünlü powerlifter Larry Wheels'i tek tokatla nakavt ederek karşılaşmayı kazandı.

Ağır Siklet Power Slap (Tokat Yarışması) şampiyonu Hawaiian, ünlü powerlifter Larry Wheels ile karşı karşıya geldiği mücadelede rakibini nakavt etti.

TEK TOKATLA YERE YIĞILDI

Karşılaşmada Hawaiian'ın sert tokadı sonrası Larry Wheels dengesini kaybederek yere düştü. Hakemler, Wheels'in bir süre hareketsiz kalması üzerine maçı sonlandırdı.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Power Slap organizasyonundaki sertlik bir kez daha tartışma konusu oldu.

İsmail Elal
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular

Görüntü dün Türkiye'de kaydedildi
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı