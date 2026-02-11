Haberler

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Togg arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Güncelleme:
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Togg arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Togg, Türkiye Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu. Federasyon Başkanı Albayrak, iş birliğinin Türk buz hokeyinin gelişimine stratejik destek sağladığını belirtti.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında Togg, Türkiye Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Erkekler Süper Ligi'nin federasyonun en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, Togg gibi güçlü ve vizyoner bir markayla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Söz konusu iş birliğini yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak görmediklerini aktaran Albayrak, bunun Türk buz hokeyinin gelişimine verilen stratejik bir destek niteliği taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
