TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 93-88 yenildi. Maç boyunca iki ekip de dengeli bir oyun sergiledi, fakat son periyotta konuk ekip etkili olarak galip geldi.

SALON: Tofaş Spor Salonu

HAKEMLER: Alper Gökçebel, Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Alex Perez 17, Tolga Geçim 8, Sadık Emir Kabaca 13, Marek Blazevic 7, Hugo Besson 24, Jordan Floyd, Özgür Cengiz, Lynn Kidd 10, Furkan Korkmaz 9

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Kristers Zoriks 16, Vrenz Bleijenbergh 12, Isaiah Miles 9, Roko Badzim 12, Mahir Ağva, Emre Tanışan 6, Sam Griffin 12, Ömer Can İlyasoğlu 10, Alen Omic 16

1'İNCİ PERİYOT: 24-21

DEVRE: 47-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 93-88 mağlup oldu. Karşılaşmaya dengeli başlayan iki ekip ilk periyodu TOFAŞ'ın 24-21 üstünlüğüyle tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda ritim bulan konuk ekip, devreye 48-47 önde girdi. Üçüncü periyotta skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken son bölüm 65-65 eşitlikle tamamlandı. Final periyodunda özellikle Alen Omic ve Kristers Zoriks'in sayılarıyla etkili olan Merkezefendi temsilcisi, parkeden 93-88 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
