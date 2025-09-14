Haberler

TOFAŞ ve Galatasaray MCT Technic 91-91 Beraber Kaldı

TOFAŞ ve Galatasaray MCT Technic 91-91 Beraber Kaldı
Antalya'daki Gloria Pre-Season Games 2025 basketbol turnuvasında TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic, oynanan zorlu maçta 91-91 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic, 91-91 berabere kaldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği, 22-22 eşitlikle geçildi.

Sarı-kırmızılılar, devre arasına 49-41 önde girdi.

Galatasaray MCT Technic, üçüncü periyodu da 71-64 önde tamamladı.

Müsabaka, 91-91 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
