TOFAŞ, Türk Telekom'u 85-73 Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, evinde oynadığı maçta Türk Telekom'u 85-73 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Kerem Yılmaz
TOFAŞ: Perez 5, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 12, Blazevic 21, Thamasson 8, Özgür Cengiz 2, Whaley 6, Tolga Geçim 3, Kidd 10, Besson 2
TÜRK TELEKOM: Emircan Koşut 2, Usher 8, Smith 11, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 14, Berkan Durmaz 12, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Yavuz Gültekin
1'İNCİ PERİYOT: 26-12
DEVRE: 50-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-55
5 FAULLE ÇIKAN: 39.00 Berkan Durmaz ( Türk Telekom )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında TOFAŞ, evinde Türk Telekom'u 85-73 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor