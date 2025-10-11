Haberler

TOFAŞ, Türk Telekom'u 85-73 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, evinde oynadığı maçta Türk Telekom'u 85-73 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Perez 5, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 12, Blazevic 21, Thamasson 8, Özgür Cengiz 2, Whaley 6, Tolga Geçim 3, Kidd 10, Besson 2

TÜRK TELEKOM: Emircan Koşut 2, Usher 8, Smith 11, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 14, Berkan Durmaz 12, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Yavuz Gültekin

1'İNCİ PERİYOT: 26-12

DEVRE: 50-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-55

5 FAULLE ÇIKAN: 39.00 Berkan Durmaz ( Türk Telekom )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında TOFAŞ, evinde Türk Telekom'u 85-73 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
