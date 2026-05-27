TOFAŞ'ın başantrenörü Massimo Cancellieri oldu

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine 54 yaşındaki İtalyan koç Massimo Cancellieri getirildi.

TOFAŞ Basketbol Kulübü, 2026-27 sezonu planlaması kapsamında Basketbol A Takımı başantrenörlüğü için Avrupa basketbolunun tecrübeli koçlarından Massimo Cancellieri ile anlaşma sağladı. Koçluk kariyerinde 2013-2019 yılları arasında yardımcı antrenör olarak EuroLeague ekibi Olimpia Milano'nun teknik ekibinde yer alan, 2019-2021 yılları arasında Ravenna'da başantrenör olarak parkede bulunan Cancellieri, 2021-2023 yılları arasında Fransa LNB Pro A'da Limoges CSP'yi play-off potasına taşıdı. Massimo Cancellieri, 2023-24 sezonu öncesinde ise SIG Strasbourg'un başına geçti.

2024-25 sezonunda PAOK BC ile FIBA Europe Cup'ta final oynayan İtalyan koç, Yunanistan Süper Ligi'nde 'yılın koçu' seçilmişti. Son olarak 2025-26 sezonu öncesi ülkesi İtalya'ya dönen Cancellieri, Dolomiti Energia Trento'yu EuroCup'ta çeyrek finale taşırken, İtalya Ligi'nde de dev rakiplere karşı agresif, fiziksel ve dişli bir takım yaratarak play-off oynattı.

Avrupa basketbolunda özellikle yüksek enerjili, sert savunmaya dayalı ve disiplinli oyun felsefesiyle tanınan Massimo Cancellieri, 1999-2009 yılları arasında San Crispino'da, 2009-2010'da Veroli Basket'te, 2010-2013 yılları arasında Pallacanestro Biella'da, 2013-2019 yılları arasında ise Olimpia Milano'da yardımcı antrenörlük yaptı. Cancellieri; 2019-2021'de Basket Ravenna, 2021-2023'te Limoges CSP, 2023-2024'te SIG Strasbourg, 2024-2025'te PAOK Selanik ve 2025-2026 yılları arasında da Dolomiti Energia Trento'da başantrenör olarak görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
