TOFAŞ, ONVO Büyükçekmece'yi 91-70 mağlup etti

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Alper Gökçebel

TOFAŞ: Blazevic 17, Yiğitcan 12, Besson 11, Lewis 11, Joe 10, Kidd 8, Özgür 8, Whaley 6, Alex 5, Tolga 3

ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Lecque 20, Pipes 15, Doğukan 10, Vries 9, Johnson 6, Yiğit 5, Bandaogo 3, Metin 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-15

DEVRE: 46-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-51

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği ONVO Büyükçekmece'yi 91-70 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla konuk ekipten Lecque oldu. Ev sahibi ekipte, 5 isim çift haneli skor üreterek galibiyette önemli rol oynadı.