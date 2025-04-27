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Tofaş, Mersin Spor'u 87-65 Mağlup Etti

Tofaş, Mersin Spor'u 87-65 Mağlup Etti
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, Mersin Spor'u 87-65'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Tofaş'ın Trifunovic ve Yiğitcan Saybir öne çıkan isimler oldu.

SALON: Tofaş

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

TOFAŞ: Trifunovic 19, Yiğitcan Saybir 18, Perez 14, Obrien 11, Pasecniks 8, Bankson 17, Ömer Cengiz, Berk Demir, Gauzin

MERSİN SPOR: Cruz 11, Cobbs 8, Olaseni 8, Emre Tanışan, Pineiro 7, Manek 13, Efianayi 8, Canberk Kuş 7, Magnay 3, Kartal Özmızrak, Tevfik Akdamar

1'İNCİ PERİYOT: 28-9

DEVRE: 44-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-44

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Mersin Spor'u 87-65 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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