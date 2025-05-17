TOFAŞ, Karşıyaka'yı 90-76 Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, 30. hafta mücadelesinde Karşıyaka'yı sahasında 90-76'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş
TOFAŞ: Reed 21, Özgür Cengiz 3, Perez 19, Yiğitcan Saybir 2, Trifunovic 15, Berk Demir 4, Gauzın 8, Pasecnıks 9, Bankston 9, Ali Taşkın
Karşıyaka : Eylem Eminoğlu, Ozan Yılmaz 2, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 4, Maxhunı 12, Mehmet Efe Demirel 18, Braımoh 5, Hollıns 10, Smıth 5, Yalın Yıldız, Mert Celep, Muhsin Yaşar 14
1. periyot: 20-23
Devre: 46-45
3. periyot: 57-56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ, Karşıyaka'yı 90-76 mağlup etti.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor