TOFAŞ, Karşıyaka'yı 90-76 Mağlup Etti

TOFAŞ, Karşıyaka'yı 90-76 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, 30. hafta mücadelesinde Karşıyaka'yı sahasında 90-76'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Reed 21, Özgür Cengiz 3, Perez 19, Yiğitcan Saybir 2, Trifunovic 15, Berk Demir 4, Gauzın 8, Pasecnıks 9, Bankston 9, Ali Taşkın

Karşıyaka : Eylem Eminoğlu, Ozan Yılmaz 2, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 4, Maxhunı 12, Mehmet Efe Demirel 18, Braımoh 5, Hollıns 10, Smıth 5, Yalın Yıldız, Mert Celep, Muhsin Yaşar 14

1. periyot: 20-23

Devre: 46-45

3. periyot: 57-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ, Karşıyaka'yı 90-76 mağlup etti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi

Türk sinemasının usta ismi memleketinde toprağa verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Büyükşehirde zehirli yılan alarmı

Büyükşehirde apartman bahçesinde zehirli yılan alarmı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.