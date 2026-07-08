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Tofas¸, BKT EuroCup'ta C Grubu'nda yer alacak

Tofas¸, BKT EuroCup'ta C Grubu'nda yer alacak
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BKT EuroCup 2026-2027 sezonunda C Grubu'nda mücadele edecek Tofaş'ın rakipleri; son şampiyon Bourg-En-Bresse, Buducnost, Trento, Napoli, Neptunas, Chemnitz ve Slask Wroclaw olarak belirlendi.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında BKT EuroCup'ta mücadele edecek olan Tofaş'ın rakipleri belli oldu.

İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilen kura çekimi organizasyonuna Tofaş Spor Kulübü'nü temsilen Genel Menajer Tolga Öngören ve A Takım Menajeri Ferhat Şoför katılırken, mavi-yeşilliler kurada 2. torbada yer aldı. Tofaş, kura sonucunda Fransız temsilcisi ve son şampiyon Cosea JL Bourg-En-Bresse, Karadağ'dan Buducnost Voli Podgorica, İtalya'dan Dolomiti Energia Trento ve Napoli Basketball, Litvanya'dan Neptunas Klaipeda, Almanya'dan Niners Chemnitz ve Polonya'dan Slask Wroclaw ile C Grubu'nda eşleşti.

EuroCup'ın yenilenen formatında normal sezon 8'er takımlı 4 grup ile oynanacak ve (lig usulü) 14 normal sezon maçının ardından gruplarda ilk 4 sırada alan ekipler 8'li finallere kalacak. Son 16 turu aşamasından itibaren tüm turlar en fazla 3 maç üzerinden oynanacak (best of three), 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak. Play-off'larda üst sırada bulunan takımların serilerde ev sahibi avantajına sahip olacağı turnuvanın final aşaması da aynı format ile oynanacak ve 2 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.

BKT EuroCup'ta 2026-2027 normal sezonu 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 21 Nisan - 27 Nisan (gerekmesi halinde) - 30 Nisan 2027 tarihlerinde oynanacak final serisiyle son bulacak.

Tofaş Basketbol Takımı daha önce 2017-2020 yılları arasında 3 sezon üst üste bu organizasyonda yer almış ve 2019-2020 sezonunda turnuvada çeyrek finale yükselse de sezon pandemi nedeniyle oynanamadan iptal edilmişti.

C Grubu

Cosea JL Bourg-En-Bresse (1. torba)

Tofaş Bursa (2. torba)

Buducnost Voli Podgorica (3. torba)

Dolomiti Energia Trento (4. torba)

Napoli Basketball (5. torba)

Neptunas Klaipeda (6. torba)

Niners Chemnitz (7. torba)

Slask Wroclaw (8. torba) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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