Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, kendi sahasında oynadığı maçta Glint Manisa Basket'i 80-62'lik skorla yenerek 11. haftayı galibiyetle kapattı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Halil Erkoç

TOFAŞ: Perez 3, Yiğitcan Saybir 13, Whaley 13, Besson 16, Furkan Korkmaz 7, Özgür Cengiz 9, Efe Evan Postel, Tolga Geçim 4, Lewis 11, Emirhan Serbest 2, Thomasson 2

Glint Manisa Basket: Smith 6, Yiğit Onan 6, Mintz 13, Johnson 9, Pereira 9, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Buğra Çal, Zemaitis 10, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2

1. Periyot: 14-21

Devre: 30-33

3. Periyot: 59-41

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ, kendi sahasında Glint Manisa Basket'i 80-62 mağlup etti.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
