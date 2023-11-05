TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Teyfik Akdamar, Omar Prewitt 11, Caleb Homesley 16, Batın Tuna, Tolga Geçim 13, Ege Demir 4, J.J Obrien 16, Luke Maye 3, Austin Wiley 18

FENERBAHÇE BEKO: Johnathan Motley 22, Şehmus Hazer 8, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Nigel Hayes 25, Tarık Biberovic 10, Nick Calathes 4, Yam Madar 7, Nathan Sestina 9

1'İNCİ PERİYOT: 19-30

DEVRE 42-53

3'ÜNCU PERİYOT: 70-74

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6'nci haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 95-86 mağlup oldu.

Karşılamaya üst üste sayılarla iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 2'nci dakikada 7-0'lık üstünlük sağladı. TOFAŞ, Homesley, Make ve Wiley'in sayılarıyla, 5'inci dakikada skoru eşitlese de (11-11) dış atışlarda yüksek isabetle oynayan Fenerbahçe Beko, periyodu 30-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi oyunla başlayan TOFAŞ, Prewitt ve Homesley'in skor katkısıyla 14'üncü dakikada skoru 28-32 yaparak farkı azalttı. Fenerbahçe Beko, bu dönüşe iyi reaksiyon vererek pota altında özellikle Motley'in sayılarıyla cevap verdi. Soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 53-42 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyoda Gray ve Berke Büyüktuncel'in dış atış katkısıyla başlayan TOFAŞ, beraberliği yakaladı: 55-55. Karşılıklı sayılarda devam eden 3'üncü periyodun ardından Fenerbahçe, son periyoda 74-70 önde girdi.

Son periyodun başlarında basit top kayıpları yapan TOFAŞ'ı, Şehmus Hazer ve Sestina'nın üç sayılık isabetleriyle geride bırakan Fenerbahçe Beko, 34'üncü dakikada farkı bir anda 10 sayıya çıkardı: 72-82. TOFAŞ, farkın açılmasıyla mücadeledeki enerjisini de kaybetti. Fenerbahçe Beko kalan dakikalarında mücadelesini sürdürerek karşılaşmadan 95-86 galip ayrıldı.