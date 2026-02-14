Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-81 mağlup etti. Maçta etkili performanslar sergileyen oyuncular, TOFAŞ'ın galibiyetini getirdi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 25, Van Der Vuurst 15, Can Kaan Turgut 1, Bruinsma 8, Bandaogo 5, Yiğit Özkan, Metin Türen, Pipes 8, Gavrilovic 6, Johnson 13

TOFAŞ: Perez 20, Yiğitcan Saybir 11, Blazevic 19, Besson 13, Furkan Korkmaz 2, Floyd 12, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Sadık Kabaca 1, Kidd, Lewis

1. Periyot: 7-19

Devre: 28-41

3. Periyot: 61-62

Beş faulle çıkanlar: 37.47 Gavrilovic, 39.59 Lecque (Onvo Büyükçekmece Basketbol )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-81 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Göle dönen yolda kano ile ilerledi

Yol göle döndü, yaptığıyla ağızları açık bıraktı