Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, normal süresi 103-103 berabere biten maçta Bursaspor Basketbol'u uzatmalarda 115-113 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Bursaspor Basketbol : Childress 31, Yavuz Gültekin 14, Konontsuk 8, Nnoko 13, Georgeshunt 11, Berk Can Akın 5, Delaurier 7, Onar, Smith 20, King 4

TOFAŞ: Perez 16, Sadık Kabaca 7, Blazevic 24, Besson 20, Furkan Korkmaz 3, Floyd 11, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 12, Kidd 17

1. Periyot: 26-26

Devre: 50-55

3. Periyot: 78-76

Normal süre: 103-103

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, normal süresi 103-103 berabere biten maçta Bursaspor Basketbol'u ilk uzatma sonucunda 115-113 yendi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

