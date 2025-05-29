TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 94-80 ile Geçti

Memet Can YEŞİLBAŞ / BURSA,

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Perez 21, Berk Demir 16, Trifunovic 14, Reed 13, Pasecniks 13, Bankston 6, Yiğitcan Saybir 5, Tolga Geçim 3, Özgür Cengiz 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kenan Sipahi 17, Ponitka 12, Cavanaugh 9, Furkan Korkmaz 8, Şehmus Hazer 7, Simonovic 7, Smith 5, Bouteille 5, Odiase 4, Furkan Haltalı 4, Göktuğ Baş 2

1'İNCİ PERİYOT: 30-22

DEVRE: 53-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 94-80 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla ev sahibi ekipten Alex Perez oldu.