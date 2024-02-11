TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti
TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Aliağa Petkimspor'u 84-71 yendi.
Esra TÜRKER / BURSA, -
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Karacabilen, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün
TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Winston 18, Tevfik Akdamar, Homesley 14, Ege Demir 2, O'Brien 13, Sakic 14, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum 6
ALİAĞA PETKİMSPOR: Emre Tanışan, Efianayi 20, Starks 23, Zorkis 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin, Simmons 6, Aldridge 9
1'İNCİ PERİYOT: 21-28
DEVRE: 45-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-54
TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 84-71 yendi.