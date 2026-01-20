Haberler

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin takımına 94-90'lık skorla yenilerek seride durumu 1-0'a getirdi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya), Blaz Zupancic (Slovenya)

TOFAŞ: Perez 23, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 5, Blazevic 12, Besson 15, Floyd 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Kidd 2, Lewis, Furkan Korkmaz 3

Alba Berlin : Griesel 2, Mattisseck 6, Hermannsson 12, Agbakoko 4, Bean 7, Delow 18, Kayil 16, Wood 10, Roberts 13, Echodas 4, Hundt 2

1. Periyot: 20-12

Devre: 43-34

3. Periyot: 68-60

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin ekibine kendi sahasında 94-90 mağlup oldu.

Alba Berlin, seride durumu 1-0'a getirdi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Park yeri tartışması kanlı bitti, yaralılar var
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Küçük Hamza'yı ailesi evde korkunç halde buldu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Ülkesine daha zengin döndü! Dakikada 300 bin dolar kazanmış
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba