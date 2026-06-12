TOFAŞ, oyun kurucu Bryce Jones'u kadrosuna kattı
TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu yapılanması kapsamında ABD'li oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki Jones, geçen sezon Aris BC'de etkili performans sergilemişti.
TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında son olarak Yunanistan ekibi Aris BC forması giyen 1,83 metre boyundaki ve 32 yaşındaki Bryce Jones ile sözleşme imzaladı.
Jones, geçtiğimiz sezon Aris BC formasıyla Yunanistan Ligi'nde 23 maçta 15 sayı, 2,9 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı. EuroCup'ta ise 18 maçta 17,6 sayı, 3,4 ribaunt, 5,1 asist ve 1,1 top çalma ortalamaları elde etti.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç