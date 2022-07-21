TMOK Üyesi Elif Özdemir, Akdeniz Oyunları'nı değerlendirdi

Akdeniz Oyunları'nı değerlendiren Gloria Sports Arena yöneticisi, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Oyunları İcra Kurulu Üyesi Elif Özdemir, "İtalya'nın ardından ülkemiz 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya elde ettik. Tüm sporcularımızı, yöneticileri ve antrenörlerini kutluyorum" dedi.

Futboldan güreşe, bokstan atletizme, yüzmeden basketbola kadar birçok branş için hem Türk milli takımlarının hem de Avrupa'nın önemli takımlarının kamp merkezlerinden biri olan Gloria Sports Arena'nın yöneticisi ve aynı zamanda da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) en genç yönetim kurulu üyesi, Akdeniz Oyunları İcra Kurulu Üyesi olan Elif Özdemir, Akdeniz Oyunları'nı değerlendirdi. Özdemir, "Takım halinde Fransa ve İspanyaya gibi spor ülkelerini geride bırakarak tarihimizde ikinci kez Akdeniz oyunlarında ikinci sırayı aldık. Tüm federasyonlarımız kafilelerimizi en doğru şekilde bu organizasyona hazırladılar. Bakanlığımızın ve TMOK'un destekleri ile çok güzel bir organizasyon geçirdik. İtalya'nın ardından ülkemiz 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya elde ettik. Tüm sporcularımızı, yöneticileri ve antrenörlerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın en iyi sports ve sağlık otellerinin arasındayız"

Gloria Sports Arena olarak birçok spor branşına ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduklarının da altını çizen Özdemir, "Dedem Nuri Özaltın, Türkiye'de ilk golf kulübünü kuranlardan biridir. Avrupa'nın en iyi Sports ve Sağlık otellerinin arasındayız. Futboldan basketbola, güreşten boksa, atletizmden yüzmeye, voleybola kadar çeşitli branşlar için kamp ve antrenman olanaklarına sahibiz" cümlelerine yer verdi.

TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Akdeniz Oyunları Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinde maksimum başarı için katkı sağlamak istediğini dile getiren Elif Özdemir, ilerleyen yıllarda ise ulusal ve uluslararası spor dünyasında faydalı olabilecek her platformda görev almak istediğini sözlerine ekledi.

"Türk kadınının gücü açıkça görülüyor"

Elif Özdemir, konuşmasında Türk kadınının gücüne de değindi. Türk kadınlarının farklı alanlarda ilklere imza attığını belirten Özdemir, "Hem spor federasyonlarında hem antrenörlükte hem de yöneticilikte çok güçlü olduğumuz açıkça görülüyor. Bu uzun yıllardır tüm dünya tarafından biliniyordu, uluslararası müsabakalarda sporcularımızın başarılı ile bu gücümüz artarak devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor